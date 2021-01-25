الاستخبارات العسكرية تعلن الاطاحة بمدرب 'الكواسر والقعقاع' في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن الاطاحة بمدرب ما يسمى بـ"الكواسر والقعقاع" في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٥١ من القاء القبض على الارهابي الذي قام بتدريب عدد من عناصر تنظيم داعش المنضوين بما تسمى فرقة الكواسر وقوة القعقاع وقوة اليمامة".

وأشارت إلى أن "العملية تمت بكمين محكم نصب له في منطقة الخندق الصغير ناحية القراج بقضاء مخمور في نينوى".