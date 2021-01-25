بريطانيا تطالب بـ"خروج" المرتزقة فورا من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت بريطانيا بالخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإعادة فتح الطريق الساحلي، مشيدة بالخطوات "الهامة" التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأصدرت السفارة البريطانية في ليبيا بيان جاء فيه، رغم عدم مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية الأراضي الليبية وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي في جنيف، إلا أنها ترحب بالالتزام الحاسم من اللجنة العسكرية المشتركة لهذا الهدف الأساسي لتحقيق السلام المستدام.



وأشادت بريطانيا بالخطوات "الهامة" التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة نحو تنفيذ بنود الاتفاق، مثل تبادل المعتقلين، واستئناف الرحلات الجوية، وإنتاج وتصدير النفط، وتوحيد وإعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية.

ورحبت لندن بالبيان الصادر عن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على اتفاقية جنيف، مجددة دعمها للجنة العسكرية المشتركة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تنفيذ وقف إطلاق النار.

انتهاء المهلة

وانتهت السبت الماضي المهلة التي حددها اتفاق جنيف، لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدًا لتنفيذ خارطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+ 5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، بجانب تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

الخروج الفوري

وأعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس الماضي توصل اللجنة العسكرية المشتركة لاتفاق مبدئي بحضور الدول الراعية لمقررات مؤتمر برلين، بينها ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فورا، بالإضافة إلى تفعيل حظر السلاح والالتزام والتقيد به.

وطالب بضرورة التقيد بالاتفاقات السابقة ومنها فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب ليبيا، وإلزام الدول الراعية للاتفاق وبعثة الأمم المتحدة بتنفيذ هذا الاتفاق وإحالته لمجلس الأمن الدولي.

هذا فيما نفى عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) مختار النقاصة، في تصريحات صحفية مساء الأحد، صحة ما يشاع عن تمديد اللجنة العسكرية المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة البلاد في غضون 90 يوما إضافية، مؤكدًا أن البيان الصادر عن اللجنة العسكرية يؤكد ضرورة خروج المرتزقة فوراً.