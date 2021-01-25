شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يدعو أوروبا إلى تصنيف الحوثي «منظمة إرهابية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الاتحاد الأوروبي بالبناء على قرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية نظراً لدورها في إفشال جهود السلام.

وقال عبدالملك في اتصال مرئي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن اليوم (الإثنين)، إن قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، ينبغي البناء عليه من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوضع حد لاستهتار هذه المليشيا بالحلول السياسية وإصرارها على تنفيذ أجندة إيران دون اكتراث بمعاناة وحياة الشعب اليمني. وأكد حرص الحكومة الكامل على عدم تاثر الأعمال الإغاثية والإنسانية بهذا التصنيف وستعمل بمختلف الآليات لضمان ذلك، وملتزمة بكل مسار ينهي معاناة اليمنيين.

وأضاف «المخاوف التي يبديها البعض من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية في الجانب الإنساني والإغاثي والتجاري، ندركها تماما ورؤيتنا واضحة للتعامل معها، ونحن حريصون على شعبنا في مختلف أرجاء الوطن ونعيش معاناته ونعمل بكل الوسائل للتخفيف منها».

واستعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم تأثير ذلك على العمل الإنساني والإغاثي، إضافة الى نتائج التحقيقات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة، وجهود عملية السلام ومستقبل العملية السياسية، والدعم الأوروبي الثابت للشرعية والحكومة وآفاق المساعدات الإنسانية والتنموية التي سيتم تقديمها خلال الفترة القادمة. وأكد عبدالملك أن الحكومة تركز في أولويات عملها على استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.