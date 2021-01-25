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فاوتشي: تحديث لقاحات فعالة ضدّ السلالات المتحورة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”
أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، أن العلماء يعملون على قدم وساق لتطوير اللقاحات ضدّ «كوفيد-19»، بطريقة تتماشى مع متغيرات الفيروس التاجي، والذي ينتشر حالياً في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.
وأضاف فاوتشي أن هناك أيضًا «انخفاضاً طفيفاً جدًا» في فاعلية لقاحات كوفيد-19 ضد تلك المتغيرات، ولكن «هناك حماية كافية من اللقاحات التي لدينا والتي لا تزال فعالة ضد كل من سلالة المملكة المتحدة وسلالة جنوب إفريقيا».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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