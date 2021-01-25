إدارة تشيلسي عند الإقالات لا تهتم بالأسماء ولا الأموال

إعداد: محمد الدسوقي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الاثنين، إقالة المدرب فرانك لامبارد، ليؤكد تاريخه الحافل بعدم الصبر على المدربين، وخاصة في حال تراجع النتائج، انطلاقاً من المدرب لويس فيليبي سكولاري، ومروراً بالبرتغالي جوزيه مورينيو، ختاماً باللاعب السابق للفريق لامبارد.

عندما ينظر جمهور كرة القدم إلى أسماء المدربين ومدى سهولة إقالاتهم في الأندية العالمية مثل تشيلسي، يتحرى أن الأمر هيناً، ولكن الأمر مكلف كثيراً، إذ ذكرت تقارير عدة، أن إقالات إدارة تشيلسي برئاسة رومان إبراهيموفيتش كلفت النادي أكثر من 100 مليون باوند في العقدين الأخيرين.

فانطلاقاً من البرتغالي مورينيو في حقبته الأولى، أعاد الفريق اللندني لمنصات التتويج بعد ما يقارب 50 عاماً من الغياب، بتحقيق 6 ألقاب، منها لقبان متتالييان للدوري الإنجليزي، ليرحل في منتصف موسم 2007-2008، بسبب تراجع النتائج ويحصل على 24.7 مليون يورو.

تلاه البرازيلي سكولاري، أراد «البلوز» استقدام مدرب كبير، ولم يجد أفضل من البرازيلي الذي درب منتخبي البرازيل والبرتغال، فكان أول مدرب يحقق لقب كأس العالم يدرب في «البريميرليج»، لكنه لم يكمل موسم 2008-2009 حتى نهايته، ليتعرض للإقالة في فبراير 2009 بعد الخسارة من ليفربول والتعادل مع هال سيتي، ليخرج وفي جعبته 14.5 مليون يورو.

وجاء بعدهما كارلو أنشيلوتي، وبعدما كان قريباً من الفوز بلقب الدوري المحلي، أقيل مع احتلال النادي المركز الثاني في العام 2011. وفي الموسم السابق تمكن من تحقيق ثنائية للنادي، لينتقل بعد إقالته إلى ريال مدريد وفاز بدوري أبطال أوروبا من جديد.

يأتي البرتغالي أيضاً أندريه فيلاش بواش جاء في أوائل العام 2012، ولم يسجل تطوراً في النادي وتسبب في تراجع النتائج في النصف الثاني من الموسم جعل الإدارة تقوم بإقالته مقابل حصوله على 14.4 مليون يورو

ليخلفه الإيطالي روبيرتو دي ماتيو وتولى تدريب «البلوز» لمدة 8 أشهر خلفاً لبواش في عام 2012، وفي غضون شهرين قاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، في الموسم التالي، عندما خرج تشيلسي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، تم الاستغناء عن خدماته، واستبداله برافا بينيتيز.

ليكون أحد المواقف المتكررة أبرزها مورينيو في ولايته الثانية، ونجح في تحقيق الفوز باللقب في الموسم الثاني، ليعود ويتهم اللاعبين بالخيانة، ثم تراجع أداؤهم بشكل غريب للغاية في الموسم الثالث، ليدفع الثمن ويرحل قبل أعياد الميلاد لعام 2016، مقابل حصوله على 13.4 مليون يورو.

لتختتم إدارة النادي بإقالة فرانك لامبارد لسوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة ونصف السنة من تعيينه، ولم يتم الإعلان عن قيمة كسر العقد مع لامبارد في حالة الإقالة.