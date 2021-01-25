زعيم المعارضة البريطانية في العزل للمرة الثالثة

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"الخليج 365" من لندن: أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض السير كير ستارمر عن عزل نفسه للمرة الثالثة، بعد اتصاله بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال الزعيم العمالي إنه سيعمل من المنزل حتى يوم الاثنين المقبل بعد إخطاره بالاتصال في وقت سابق. وأكد السير كير على تويتر أنه لم تظهر عليه أعراض.

وكانت آخر مرة عزل فيها زعيم حزب العمال ذاتيًا في ديسمبر بعد أن ثبتت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا، لكنه لم تظهر عليه أي أعراض للفيروس.

كما أنه عزل ذاتيًا في سبتمبر بعد أن أظهر أحد أفراد عائلته الأعراض - لكن نتائج الاختبارات كانت سلبية فيما بعد، مما سمح للسير كير بالعودة إلى مقر البرلمان في قصر وستمنستر.

تعليمات

قال موقع (بي بي سي) إنه بموجب التعليمات البريطانية المشددة لمواجهة كورونا، إذا تم الاتصال بأي شخص من قبل المتابعة والاختبارات بهيئة الصحة الوطنية العامة (NHS Test and Trace) وأخبرته بأنه كان على اتصال بشخص ثبتت إصابته بالفيروس، فعليه التزام قانوني بالعزل الذاتي.

وبعد ذلك، يتعين عليه البقاء في المنزل، وعدم الخروج لأي سبب، لمدة 10 أيام من آخر مرة من الاتصال بالجهة ذات العلاقة بالفيروس، وإذا لم تلتزم بالقواعد ، يمكن للشرطة إصدار غرامة تبدأ من 1000 جنيه إسترليني.

وبالنسبة لزعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، يحتاج إلى البقاء في المنزل حتى يوم الاثنين المقبل وإلغاء جميع خططه القادمة لهذا الأسبوع. لكنه سيظل قادرًا على المشاركة في أسئلة رئيس الوزراء يوم الأربعاء عبر رابط الفيديو.

وتُظهر القائمة الحالية لأعضاء البرلمان الذين تم تعيينهم لاستجواب بوريس جونسون، أن عضوًا واحدًا فقط سيكون عضوًا فعليًا في مجلس العموم مع رئيس الوزراء.

واضطر عدد من السياسيين إلى عزل أنفسهم أثناء الوباء، بمن فيهم رئيس الوزراء. وكان آخرهم وزير الصحة مات هانكوك ، الذي تلقى إشعارًا من تطبيق NHS للبقاء في المنزل.

وكان الوزير هانكوك مصابًا بالفيروس في مارس الماضي، لكنه قال إن العزلة الذاتية "ربما كانت أهم جزء من كل البعد الاجتماعي" وحث الآخرين على فعل الشيء نفسه إذا تم الاتصال بهم.

كان من المقرر أن تنتهي فترة عزلة هانكوك يوم الأحد، لذلك من المتوقع أن يعود إلى مقر وزارة الصحة في (وايتهول) هذا الأسبوع.



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