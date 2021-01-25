بريطانيا لتقييم الإغلاق قبل 15 فبراير

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"الخليج 365" من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إن البيانات المتعلقة بوقت بدء تخفيف قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا سيتم تقييمها قبل منتصف فبراير المقبل.

وقال بوريس جونسون خلال زيارته لموقع لقاح فيروس كورونا في ملعب نادي بارنيت في شمال لندن، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستدرس إمكانية تخفيف بعض الإجراءات قبل منتصف الشهر المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء: "نحن ننظر إلى البيانات فور ورودها، وننظر في معدلات الإصابة، كما تعلمون فإنه حسب قائمة أولويات لجنة التطعيم والتحصين، وهي المجموعات من 1 إلى 4 سيتم تطعيمها بحلول 15 فبراير".

وقال جونسون: "قبل ذلك، سننظر في إمكانية تخفيف بعض الإجراءات. لكن علينا أن لا ننسى أن هذا البلد قد أحرز تقدمًا كبيرًا في الحد من العدوى، ولا أعتقد أن الناس يريدون رؤية زيادة كبيرة أخرى في العدوى."

وقال مصدر في مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت لشبكة (سكاي نيوز) إن رئيس الوزراء يعني أن قيود "البحث" ستحدث قبل منتصف الشهر المقبل، وليس تخفيف الإجراءات.

وكان وزير الصحة مات هانكوك قال في نهاية الأسبوع إن أي تخفيف "طريق طويل وطويل".

الحجر الصحي

وقال جونسون أيضًا إن الوزراء "يبحثون بالتأكيد" في مطالبة المسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بالحجر الصحي في الفنادق. وأضاف: "علينا أن ندرك أن هناك خطرًا نظريًا على الأقل لوجود متغير جديد يكون متغيرًا يخرق اللقاح ، يجب أن نكون قادرين على إبقاء ذلك تحت السيطرة."

وأضاف جونسون: "نريد أن نتأكد من أننا نحمي سكاننا، ونحمي هذا البلد من الإصابة مرة أخرى من الخارج. إن فكرة البحث في الفنادق هي بالتأكيد أحد الأشياء التي نعمل بنشاط عليها الآن".

وأكد جونسون: "نحن بحاجة إلى حل يمنحنا أقصى حماية ممكنة ضد الإصابة مرة أخرى من الخارج."

وفي حديثه، رفض رئيس الوزراء ضمان عودة جميع التلاميذ إلى المدرسة قبل عيد الفصح، لكنه وعد بإخبار الآباء والمعلمين "بقدر ما نستطيع بأسرع ما يمكن".

وقال: "إننا نبحث يوميًا في البيانات ونحاول معرفة متى سنكون قادرين على رفع القيود". وأكد: "من الواضح أن المدارس ستكون أولوية، لكنني لا أعتقد أن أي شخص يرغب في رؤية القيود يتم رفعها بهذه السرعة في حين أن معدل الإصابة لا يزال مرتفعًا للغاية بحيث يؤدي إلى انتشار كبير آخر للعدوى".

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