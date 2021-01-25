بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر

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موسكو: نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً الاثنين امتلاك مقر فخم، بعدما اتهمه بذلك المعارض الموقوف أليكسي نافالني الذي سجّل تحقيقه حول هذا العقار 86 مليون مشاهدة.

وقال بوتين أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلاب روس بثته قنوات التلفزة "لم أرَ هذا الفيلم لضيق الوقت. لا شيء من الذي ظهر (في التقرير) على أنه من ممتلكاتي، يعود لي أو لأقربائي".