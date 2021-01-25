شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن موافقة هيئة قضايا الدولة الإشراف على انتخابات الفرعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجائى عطية نقيب المحامين، عن تلقيه إخطار من هيئة قضايا الدولة يفيد بموافقة المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، على الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية التى ستجرى يومى 7، 8 فبراير، والإعادة يومى 14، 15 فبراير.

وأضاف رجائى عطية فى بيان له أنه تم تشكيل اللجنة العليا التى سوف تتولى تنظيم هذا الإشراف القضائى على الانتخابات، متابعا: "الطريق إلى الحق قصير، وعاشت نقابة المحامين".

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد أكد من قبل أن المستشار أحمد محمد طلبة رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، أرسل إليه خطابا بالموافقة على إجراء انتخابات النقابات الفرعية المقرر اجراؤها يوم7 فبراير.

وتابع رجائى عطية فى بيان له:" أول الغيث قطرة وصلنى الآن خطاب المستشار الجليل أحمد محمد طلبة رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بالموافقة على إجراء انتخابات النقابات الفرعية المحدد لإقامتها يوم 7 فبراير بداخل الغرف المخصصة للمحامين بالمحكمة، مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد المنصوص عليها".

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين والمشكلة من نقيب المحامين رجائى عطية، برئاسة وكيل المجلس مجدى سخى، قررت وضع صندوق بكل لجنة للموافقة من عدمه على الميزانيات لكل نقابة فرعية.