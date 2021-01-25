التوزيع الجغرافي للإصابات الـ337 بكورونا.. الثلث في جهتي البيضاء والشمال

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 52، وبجهة سجلت الشرق 52 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 52 حالة أيضا، ثم 13 حالة بدرعة تافلالت، وبجهة فاس مكناس سجلت 12 حالة، و12 بجهة فاس مكناس، وسجلت بجهة مراكش آسفي 9 حالات، و8 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، و7 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 5 حالات ببني ملال خنيفرة، وحالتين وحالتين بجهة كلميم واد نون.