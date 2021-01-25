التوزيع الجغرافي للإصابات الـ337 بكورونا.. الثلث في جهتي البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 337 الجديدة.
وسجلت بجهة الشمال، 69 حالة، منها 22 حالة بطنجة.
وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 56 حالة جديدة، منها 47 حالة بالدار البيضاء الكبرى.
وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 52، وبجهة سجلت الشرق 52 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 52 حالة أيضا، ثم 13 حالة بدرعة تافلالت، وبجهة فاس مكناس سجلت 12 حالة، و12 بجهة فاس مكناس، وسجلت بجهة مراكش آسفي 9 حالات، و8 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، و7 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 5 حالات ببني ملال خنيفرة، وحالتين وحالتين بجهة كلميم واد نون.