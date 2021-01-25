شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تمنع أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي.

ونقلت مصادر محلية عن مدير الحرم الإبراهيمي رئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة أن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم التي تشمل "أعمال صيانة وترميم على سطح الحرم، وطلاء الجدران، وتنظيف الحجر بالشيد، والنقوشات الإسلامية التاريخية" وغير ذلك من الأعمال الفنية، بحجة عدم حيازتهم على تصريح خاص بذلك من الجهات المختصة في حكومة الاحتلال.

وأشار إلى أن العمل داخل الحرم الإبراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينة بالتنسيق مع لجنة الاعمار، وأن هذا الاجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سيطرتهم وإحكام هيمنتهم على الحرم