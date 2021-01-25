19 يناير , 2021 قرر الأوروبيون الاثنين إيفاد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل الى موسكو في مطلع شباط/فبراير وينظرون في فرض عقوبات إذا واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة، كما أفادت عدة مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين إن "جوزيب بوريل سيتوجه الى موسكو في مطلع شباط/فبراير حاملا رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وسيعرض الوضع في روسيا خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 22 شباط/فبراير".

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يوفد وزير خارجيته الى موسكو ويدرس فرض عقوبات على خلفية قضية نافالني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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