خلال 24 ساعة.. تسجيل 8562 إصابة بكورونا في إيطاليا

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8562 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2475372.ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا انخفاضا حيث سبق أن بلغ يوم 21 يناير 14078 حالة، وفي 22 يناير 13633، وفي 23 يناير 13331، وفي 24 يناير 11629.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 420 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 85881 حالة.