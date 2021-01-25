انت الان تتابع خبر خبيرة تجميل عراقية تتحول إلى كاظم الساهر.. هل نجحت؟ (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشرت أخصائية التجميل العراقية باريز هادي، مقطع فيدو يظهر كيف تحولت بالماكياج إلى النجم العراقي كاظم الساهر.
وعلقت باريز على الفيديو الذي رافقه مقطع من أغاني الساهر "ابتسم هدي أعصابك
خلي راسك بين أيديا
وأخذ بوسة صلح مني كافي تدلل عليّا
لك أدلل عليّا أدلل عليّا
يا هبة ربي من السما وأجمل هدية
راح للعشرة أعيد لك
واحد . عشرة
شو تعال بوسني كم مرة أبوسك".
خلي راسك بين أيديا
وأخذ بوسة صلح مني كافي تدلل عليّا
لك أدلل عليّا أدلل عليّا
يا هبة ربي من السما وأجمل هدية
راح للعشرة أعيد لك
واحد . عشرة
شو تعال بوسني كم مرة أبوسك".
ويعرف عن باريز إبداعها في تقمص شخصيات المشاهير العرب والأجانب، نساء ورجالاً، عبر الماكياج وهي سبق أن تقصمت شخصيات محمود ياسين، نجلاء فتحي، أصالة، نانسي عجرم، شيرين عبد الوهاب، أنجيلينا جولي وغيرهم.