أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وفي موجز صحفي، أشارت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، إلى أن إجمالي عدد المصابين بعدوى كورونا في إيران بلغ 1379286 حالة.

وتابعت المتحدثة أن 98 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا تم تسجيلها منذ يوم الأحد، لتبلغ حصيلة الوفيات العامة 57481 حالة.



وفي 17 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن تغلب بلاده على الموجة الثالثة من عدوى كورونا.