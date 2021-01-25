انت الان تتابع خبر أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن كشف 6309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفي موجز صحفي، أشارت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، إلى أن إجمالي عدد المصابين بعدوى كورونا في إيران بلغ 1379286 حالة.
وتابعت المتحدثة أن 98 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا تم تسجيلها منذ يوم الأحد، لتبلغ حصيلة الوفيات العامة 57481 حالة.
وفي 17 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن تغلب بلاده على الموجة الثالثة من عدوى كورونا.
وتابعت المتحدثة أن 98 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا تم تسجيلها منذ يوم الأحد، لتبلغ حصيلة الوفيات العامة 57481 حالة.
وفي 17 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن تغلب بلاده على الموجة الثالثة من عدوى كورونا.