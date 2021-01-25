إيفانكا ترامب تتطلع للترشح لمجلس الشيوخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ماركو روبيو عضو مجلش الشيوخ عن ولاية فلوريدا إنه لا يشعر بقلق بالغ حيال اعتزام إيفانكا ترامب الترشح لمقعد المجلس في انتخابات 2022

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن روبيو إنها ستواجه سباقا بالغ الصعوبة في حال سعت للفوز بمنصب عام مثل والدها.

وقال روبيو: "إذا سعت للترشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، فستخوض سباقًا صعبًا، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية. هذا حقهم في ظل النظام".

وكان مسؤولون سابقون في إدارة ترامب قد أوضحوا لصحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق من هذا الشهر أن إيفانكا تعمل للترشح في مجلس الشيوخ.

وأشار أحد المسؤولين الذي كان على اتصال بترامب خلال الأيام الأخيرة من إدارته إلى أن صهر الرئيس آنذاك وكبير مستشاريه جاريد كوشنر كان يعمل بمفرده لحماية وتعزيز "الحياة السياسية" لزوجته.

يعيش جاريد وإيفانكا حاليًا في شقة فاخرة في ميامي بعد مغادرة منزلهما المستأجر في حي كالوراما شمال غرب واشنطن العاصمة.

اشترى الزوجان قطعة أرض تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار في جزيرة إنديان كريك الفخمة شديدة الحراسة في ميامي - حيث تشير التقارير إلى أنهما وأطفالهما الثلاثة سينتقلون إليها بمجرد بناء قصر هناك.

ومع انتقال ترامب إلى فلوريدا، انتشرت شائعات تشير إلى إمكانية ترشح إيفانكا لمنصب عام في ولاية فلوريدا التي تسميها الآن بالمنزل.

وقال روبيو عن مواجهة محتملة مع ابنة ترامب الكبرى: "أنا لا أمتلك مقعد مجلس الشيوخ. إنه لا يخصني".

وأضاف: "إذا أردت أن أعود إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، يجب أن أكسب ذلك كل ست سنوات".

وخلال مقابلته مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الأحد، قال روبيو بشأن محاكمة دونالد ترامب الوشيكة في مجلس الشيوخ، "زعم ترامب أنه سيتحول إلى شهيد بالنسبة لأنصاره."