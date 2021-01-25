المحكمة العليا الأمريكية تنهي دعاوى فساد ضد ترامب‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

بعد خمسة أيام من انتهاء فترة رئاسة دونالد ترامب، أنهت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، دعاوى قضائية تتهمه بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور الأمريكي باحتفاظه بملكيته لإمبراطورية أعماله، ومنها فندق قرب البيت الأبيض أثناء توليه الرئاسة.

وتجاهل القضاة أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا، إحداها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند، وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة، ورفضوا كذلك نظر استئناف ترامب على هذه الأحكام وأمروا المحاكم الأقل درجة برفض القضايا؛ بسبب إنهاء الخلاف بتركه السلطة.

واتهم المدعون ترامب بمخالفات فجة لشروط المكافآت في الدستور، التي تمنع الرؤساء من تلقي الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات دون موافقة الكونجرس.

وطالب المدعون المحكمة العليا برفض استئناف ترامب؛ لأن الخلاف انقضى بخروجه من الرئاسة يوم الأربعاء الماضي.