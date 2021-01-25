شكرا لقرائتكم خبر عن «مظاهرت روسية» تفجر أزمة بين واشنطن وموسكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم (الإثنين) للسفير الأمريكي لدى موسكو عن احتجاج بلاده بسبب تصريحات واشنطن حول المظاهرات غير المرخص بها في روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في تصريحات متلفزة، إن «ريابكوف أجرى محادثات مع السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان، ليعرب له عن احتجاجنا القوي بسبب قيام السفارة الأمريكية في روسيا بنشر تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي وعلى منصاتها في الإنترنت، دعما لفعالية غير شرعية شهدتها مدن روسية عدة».

وأضافت زاخاروفا أن «ريابكوف لفت إلى ضرورة التقيد الصارم بقوانين روسيا والقواعد الدبلوماسية المعترف بها، مشدداً على أن موسكو تعتبر مثل هذه التصرفات تدخلا في شؤونها».

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة بنشر معلومات كاذبة عن الاحتجاجات غير المرخص بها في روسيا، مؤكدة عزم موسكو مناقشة هذه القضية سواء في اتصالاتها الثنائية مع واشنطن أو في المحافل الدولية.

وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية قالت إنها تتابع تقارير عن احتجاجات في 38 مدينة روسية، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم حق جميع الناس في احتجاجات سلمية وحرية التعبير، متهمة السلطات الروسية بقمع هذه الحقوق.

وكنت وزارة الخارجية الروسية حذرت من أن تشجيع العناصر الراديكالية من قبل السفارة الأمريكية سينعكس سلبا على العلاقات بين موسكو وواشنطن.