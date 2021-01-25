شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يرتكب 72 خرقاً ويدمر 5 منازل في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت القوات المشتركة في الحديدة، مليشيا الحوثي الإرهابية بارتكاب 72 خرقاً وانتهاكاً في الساعات الأولى من اليوم (الإثنين) في سياق تصعيدها المتزايد في الحديدة وعدد من المحافظات اليمنية.

وقال مصدر في عمليات القوات المشتركة في بيان، إن الخروقات والانتهاكات الحوثية تضمنت عمليات عدائية بقصف واستهداف قرى وأحياء سكنية متفرقة، استخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة والقذائف المدفعية الثقيلة، مضيفا أن القوات المشتركة رصدت تحليق 3 طائرات مُسيّرة في سماء حيس والجبلية ومدينة التحيتا.

ولفت المصدر إلى أن عمليات القصف والاستهداف الحوثي طالت مديرية حيس بكثافة، بالتزامن مع انتهاكات طالت منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، واتهم المليشيا بأنها تسعى للقضاء على عملية السلام الأممية ورفض تجنيب المدنيين ويلات الحرب التي تشنها كما أنها مستمرة في اختراق هدنة وقف إطلاق النار.

ودمرت المليشيا الإرهابية خمسة منازل بشكل كلي في حي المنظر بمديرية الحوك جنوب الحديدة جراء إطلاق صاروخين كاتيوشا على الأحياء السكنية، ووفقاً للإعلام العسكري فإن الصواريخ الحوثية اليوم تسببت في إجبار الكثير من العائلات على مغادرة منازلها هرباً من الموت الحوثي.

وأفاد بيان عسكري بأن المليشيا قصفت اليوم 120 منزلاً في قرى متفرقة من مديرية الدريهمي بالصواريخ ومختلف القذائف.