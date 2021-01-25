أبوالغيط: الجامعة العربية تدعم حكومة الكفاءات اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر تقنية (فيديو كونفرانس) آخر مستجدات الوضع اليمني في ظل استقرار حكومة الكفاءات السياسية ومباشرتها لسلطتها في عدن. وأكد أبو الغيط، دعم الجامعة العربية الكامل للحكومة الجديدة التي جاءت على خلفية اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية السعودية. وجدد الأمين العام للجامعة العربية خلال مباحثاته مع وزير الخارجية اليمني إدانة الجامعة العربية لمحاولات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ترويع الحكومة ومسؤوليها عبر الأعمال الإرهابية على غرار التفجيرات التي شهدها مطار عدن في يوم وصول الحكومة الجديدة لعدن. وجدد الأمين العام للجامعة العربية خلال مباحثاته مع وزير الخارجية اليمني إدانة الجامعة العربية لمحاولات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ترويع الحكومة ومسؤوليها عبر الأعمال الإرهابية على غرار التفجيرات التي شهدها مطار عدن في يوم وصول الحكومة الجديدة لعدن.

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