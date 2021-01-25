إسرائيل تمنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة قوله «إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم التي تشمل أعمال صيانة وترميم سطح الحرم، وطلاء الجدران، وتنظيف الحجر بالشيد، والنقوشات الإسلامية التاريخية وغير ذلك من الأعمال الفنية، بحجة عدم حيازتهم على تصريح خاص بذلك من الجهات المختصة في حكومة الاحتلال».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤول فلسطيني بأن القوات الإسرائيلية منعت أمس، لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة قوله «إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم التي تشمل أعمال صيانة وترميم سطح الحرم، وطلاء الجدران، وتنظيف الحجر بالشيد، والنقوشات الإسلامية التاريخية وغير ذلك من الأعمال الفنية، بحجة عدم حيازتهم على تصريح خاص بذلك من الجهات المختصة في حكومة الاحتلال».

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