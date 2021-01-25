حملة سعودية لمكافحة العمى في المكلا

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وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى 7 أيام من الحملة 400 عملية جراحية، والكشف على 1,500 حالة، إضافة إلى توزيع 400 نظارة طبية وأدوية متنوعة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى التدخل الجراحي، ويستفيد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في المكلا.على صعيد متصل، عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية خلال المدة من 18 إلى 24 يناير الحالي، تستهدف محافظات: شبوة، مأرب، عدن، وتحمل على متنها 48 طنا و147 كجم من السلال الغذائية، وطنين من المواد الطبية المتنوعة، و12,000 كرتون من التمور تزن 246 طنا.
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