شكرا لقرائتكم خبر أمريكا: سنحاسب من يستهدف المدنيين بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حالة من الغضب والتنديد الدولي العالمي، تعهدت وزارة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، بمحاسبة من يحاولون تقويض الاستقرار بالسعودية واستهداف المدنيين.

وشددت الخارجية الأمريكية في بيان، عن إدانة أمريكا لمحاولات ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية في الرياض من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية، وعدت «الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثي باليمن على المملكة محاولة لاستهداف المدنيين»، مؤكدة على ضرورة محاسبة من يحاولون زعزعة استقرار السعودية.

وأضافت الخارجية الأمريكية «سنساعد حليفنا السعودي في التصدي لأي هجمات تستهدف أراضيه»، مشيرة إلى أن محاولات الهجوم على المملكة تتعارض مع القانون الدولي.

وأدان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، هجمات ميليشيات الحوثي، مؤكدا وقوف بلاده بجانب السعودية، وقال في تغريدة على تويتر «محاولات الهجمات الجوية على الرياض، والتي هددت بسقوط ضحايا، مقلقة للغاية»، وأضاف «نحن ندين بشدة هذه الهجمات ونقف إلى جانب شركائنا السعوديين».

من جهتها، عبرت فرنسا وألمانيا وعدد من دول أوروبا عن استنكارها لمحاولات الحوثيين الإرهابية، فيما أعرب عدد كبير من الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية في الرياض.

وجددت مصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن وغيرها من الدول تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد بيان لوزارة التعاون الدولي الإماراتي أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعده الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وعدت الوزارة استمرار هذه الهجمات انعكاسا لطبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض، وقال في بيان، إن قواته اعترضت صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باليمن تجاه الرياض.