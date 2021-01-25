30 ألف طفل يمني في محرقة القتال

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وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن «الميليشيات الإيرانية ألقت بهم بلا رحمة في جبهات القتال، وأعادتهم لذويهم في صناديق فارغة قربانا لأسيادها في طهران وتنفيذا لمخططاتهم التخريبية»، وأكد أن تساهل المجتمع الدولي طيلة السنوات الماضية في تجريم ممارسات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وعدم وصمها بـ(الإرهاب) لم يوقف نزيف الدم ولا المأساة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات ميليشيات الحوثي الإجرامية زاد من شهيتها لتوسيع حربها على اليمنيين، وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأنشطتها الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
إلى ذلك أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم والذي يوافق يوم 24 يناير من كل عام، أنها رصدت أرقاما مقلقة خلال السنوات الماضية حول الانتهاكات التي طالت العملية التعليمة في اليمن، والتي كان لها التأثير في تردي جودة التعليم في كثير من المناطق، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وقال البيان «إن المنظمة رصدت أكثر من 950 انتهاكا طالت العملية التعليمية في اليمن، والتي تشهد عجزا وتراجعا مستمرين بسبب الحرب وتصاعد حالة الاستقطاب السياسي والمذهبي.
من جهة أخرى فرضت ميليشيات الحوثي إجراءات أمنية مشددة بصنعاء ومناطق سيطرتها، بالتزامن مع حملة التحشيد وفعاليات المظاهرات التي أقامتها أمس للاحتجاج على القرار الأمريكي بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، وتسعى الميليشيات من خلال التظاهر لإقناع أتباعها بأنها غير إرهابية، وتهدف لاستعطاف المجتمع الدولي باتجاه مراجعة قرار الإدارة الأمريكية.
في غضون ذلك، قام موقع (يوتيوب) التابع لشركة قوقل بحذف عدد من القنوات التابعة للحوثيين، وذلك عقب تصنيفها منظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية، ومن بين القنوات المحذوفة (المسيرة مباشر، والإعلام الحربي، وفرقة أنصار الله، وزوامل أنصار الله، وهنا المسيرة، وزوامل وأناشيد، ووحدة الإنتاج الفني).
وقال مدير البرامج السياسية في قناة (المسيرة) الناطقة باسم الحوثيين، حميد رزق، «إن شركة يوتيوب أغلقت قناة برنامج الحقيقة لا غير الذي يقدمه، وعدداً من القنوات التابعة للجماعة».
وأضاف حسب زعمه، خلال تقديمه للبرنامج «لسنا من أهل الحضور الفاعل في هذه الوسيلة، لسنا حاضرين بشكل لافت في يوتيوب».
مشاهدات يمنية:
- السفير البريطاني: الحوثيون يغيرون المجتمع واستمرار سيطرتهم على صنعاء يزيد نفوذ إيران.
- ميليشيات الحوثي تعين أمناء شرعيين موالين لها بمناطق سيطرتها بهدف المتاجرة بأراضي وعقارات الدولة.
- مصرع القيادي الحوثي المدعو نايف البلعدي وعدد من مرافقيه في كسر القوات المشتركة لهجوم حوثي على حيس بالحديدة.
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