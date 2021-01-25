شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يصوت على تعيين جانيت يلين أول وزيرة للخزانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن (رويترز)

من المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين، لصالح تعيين جانيت يلين كأول امرأة تتولى منصب وزير الخزانة، لتعمل سريعاً مع الكونجرس على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس جو بايدن لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وفازت يلين بسهولة الجمعة، بموافقة لجنة المالية في مجلس الشيوخ بالإجماع، ما يشير إلى أن لديها أصواتاً كافية لنيل التصديق على تعيينها. ووافق الجمهوريون على العمل معها رغم إبدائهم مخاوف إزاء خطط بايدن التي تشتمل على إنفاق ضخم وزيادة في الضرائب. ومن المقرر أن يصوت المجلس في الساعة (22:30 بتوقيت جرينتش).

ويقترح بايدن خطة حجمها 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا وتعهد باستثمار تريليوني دولار في البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والتعليم والبحوث لتعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية. وقال، إنه يخطط أيضاً لزيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة من 21 بالمئة ورفع الضرائب على أولئك الذين يزيد دخلهم على 400 ألف دولار سنوياً.