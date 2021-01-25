شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. لبناني يعتدي بالضرب على عنصر من قوات الأمن الداخلي في طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو يظهر فيه مواطن لبناني يعتدي بوحشية على عنصر في قوى الأمن الداخلي، في حين يحاول عدد من المارة تهدئة الوضع.

وأصدرت الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بياناً، الاثنين، قالت فيه إن الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مقطع فيديو لبنانياً يعتدي بوحشية على عنصر في قوى الأمن الداخلي، وأن تاريخ الفيديو يعود إلى الأحد 24 من يناير 2021.

وأوضحت أن بعد المتابعة تبين أن حدث إشكال بين العنصر خارج دوام عمله وأحد الأشخاص القانطين في الشارع المجاور، وذلك لأسباب وخلافات فردية قديمة في منطقة الميناء بطرابلس.

وأضافت أنه تم فتح محضر تحقيق بالموضوع بالتاريخ نفسه، من قبل الفصيلة المعنية بإشراف القضاء المختص والعمل لتوقيف المعتدي.