شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: مزاعم نافالني كاذبة .. والاحتجاجات غير قانونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو – رويترز

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين مزاعم المعارض أليكسي نافالني بامتلاكه قصراً فخماً، مؤكداً أن الاحتجاجات التي وقعت مطلع الأسبوع غير قانونية وخطيرة.

وقال بوتين، إن هذا القصر الفخم على البحر الأسود لا يخصه هو أو أسرته. وأوضح أن الاحتجاجات التي وقعت مطلع الأسبوع للمطالبة بالإفراج عن نافالني غير قانونية وخطيرة.

وحقق مقطع فيديو نشره فريق نافالني الأسبوع الماضي، ووجه فيه مزاعمه بخصوص القصر أكثر من 86 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ ذلك الحين.