شكرا لقرائتكم خبر عن 95 مليون درهم صادرات وإعادة صادرات عجمان إلى الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عبد الله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن حجم الصادرات مع إعادة التصدير بين عجمان والهند بلغ نحو 406 ملايين درهم خلال الفترة من 2018 وحتى نهاية 2020. حيث سجل حوالي 144 مليون درهم في 2018 وارتفع إلى نحو 167 مليوناً في 2019 بنسبة نمو بلغت 8%، فيما حقق 2020 حوالي 95 مليون درهم بالرغم من ظروف جائحة «كورونا».

وقال إن إمارة عجمان ترتبط كذلك بعلاقات اقتصادية راسخة وقوية مع جمهورية الهند ويبرز ذلك من خلال حجم التعاون التجاري بين الطرفين، حيث وفّرت الدائرة المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية الجاذبة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.. مشيراً إلى أن أهم صادرات الإمارة للهند هي زيوت النفط والألمنيوم والفواكه والملح والكبريت واللدائن ومصنوعاتها، أما عن أهم الواردات فهي الذهب والملبوسات والفواكه.

(وام)