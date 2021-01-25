شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينفي إقالة كرونوسلاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نفى عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة كرة القدم في نادي النصر أن يكون «العميد» أقال مدربه الكرواتي كرونوسلاف، وأكد أنه سيقود تدريبات الفريق الثلاثاء،استعداداً لمواجهة الجزيرة في الجولة 14 من دوري الخليج العربي،

وبحسب متابعات الخليج الرياضي، فإن لقاء الجزيرة بالجولة المقبلة سيكون الفرصة الأخيرة للمدرب مع الفريق،الذي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.

ومن ناحية أخرى أكد الروماني كوزمين عدم صحة ما نشرته وسائل إعلام عن قرب تدريبه لنادي النصر، وكشف أنه ما زال مرتبطاً بعقد مع ناديه الحالي في الصين، وقال: لا أعرف من أين تختلق الصحافة هذه الأخبار.