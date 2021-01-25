شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي جديد لثاني أكبر عملة مشفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سعر البيتكوين بعد عمليات بيع ضخمة أدت إلى انخفاض العملة الافتراضية لفترة وجيزة إلى ما دون 30 ألف دولار. وفي الوقت ذاته، سجلت «الإيثر»، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، مستوى قياسياً جديداً.

وارتفعت البيتكوين بنسبة تزيد على 7.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتتداول عند حوالي 34,807 دولارات، وفقاً لبيانات منصة «كوينديسك»، وذلك على أمل تدارك الخسائر الحادة في الأسبوع الماضي التي محت أكثر من 100 مليار دولار من أسواق العملات الافتراضية. من جهة أخرى حققت الإيثر مستوى قياسياً جديداً على الإطلاق بلغ 1,476 دولاراً في وقت مبكر من صباح يوم أمس الاثنين. (وكالات)