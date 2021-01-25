شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة أبوظبي»: 1974 تصريحاً بيئياً خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

كشفت هيئة البيئة - أبوظبي عن إصدارها 1974 تصريحاً بيئياً في جميع أنحاء إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، موضحة أن إجمالي هذه التصاريح يشمل التصاريح الصناعية والتنموية والتجارية.

وأوضحت الهيئة أن التصريح البيئي يعد وثيقة ملزمة قانوناً، وقابلة للتنفيذ صادرة عن السلطة المختصة، تسمح لمنشأة أو مشروع بتنفيذ أنشطة قد يكون لها تأثير في البيئة وصحة الإنسان، مشيرة إلى أن التراخيص تطلب حماية للبيئة من خلال تحديد المتطلبات الملزمة قانوناً، لضمان تنفيذ أفضل الممارسات البيئية المتاحة لإزالة وتقليل الآثار البيئية.

وبينت أن الترخيص يجب الحصول عليه قبل بناء مشروع أو منشأة جديدة، وكذلك في حال وجود أي إضافات أو تعديلات على مشروع أو منشأة قائمة أو إزالة مشروع أو منشأة قائمة، موضحة أن من يتقدم بطلب التصريح يكون المالك أو من ينوب عنه من خلال الطلب مباشرة، أو من خلال مكتب استشاري بيئي معتمد من الهيئة.