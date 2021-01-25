شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % نسبة انخفاض الإصابات بـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين وطواقم الأندية بنسبة 50% في الاختبارات التي أجرتها الأسبوع المنصرم، وذلك مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

وكشفت الرابطة عن 8 حالات إيجابية من أصل الاختبارات الـ2518 التي أجرتها خلال جولتين الأسبوع الماضي، أي أقل بالنصف من عدد الحالات الإيجابية الـ16 التي كشفتها الاختبارات قبلها بأسبوع.

وأفادت الرابطة بأن جميع الذين جاءت نتائجهم إيجابية موجودون حالياً في الحجر الصحي لمدة 10 أيام، وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد.

وتشكل هذه الأرقام خبراً جيداً لمسؤولي الدوري الممتاز الذين فرضوا بروتوكولات صحية صارمة ضمن مسعاهم، لتجنب تعليق المنافسات.

وسمح لرياضات النخبة بمواصلة نشاطها على الرغم من القيود المفروضة في بريطانيا، لكن مخالفة عدد من نجوم الدوري الممتاز للوائح أدت إلى دعوات من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وفي منتصف الشهر الحالي، حذر الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز الأندية بضرورة أن تكون مثالاً يحتذى به في الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، أو المخاطرة بالعقوبات.

وحتى أن الرابطة أرسلت توجيهات جديدة تطلب فيها من اللاعبين تخفيف احتفالاتهم بعد تسجيل الأهداف، مثل العناق، وتجنب أيضاً المصافحة وتبادل القمصان.