شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: ألاردايس مدرب عبقري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

وصف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الاثنين، نظيره في وست بروميتش ألبيون سام ألاردايس بأنه «مدرب عبقري»؛ لقدرته على قيادة الفرق المتعثرة للخروج من دوامة الهبوط.

وتعاقد وست بروميتش مع ألاردايس بعد إقالة المدرب سلافن بيليتش في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووضع مدرب منتخب إنجلترا السابق هدفاً لإبقاء الفريق في دوري الأضواء، بعد أن حقق انتصاراً وحيداً في أول 13 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن وقتها فرض وست بروميتش التعادل 1-1 على ليفربول حامل اللقب في 27 ديسمبر، وفاز على ولفرهامبتون واندرارز 3-2 في وقت سابق هذا الشهر، ليحقق أول انتصار تحت قيادة ألاردايس، لكن الفريق لا يزال يبتعد بست نقاط عن الأمان.

وقال جوارديولا قبل مواجهة وست بروميتش، غداً: «ليس من السهل قيادة فريق خلال الموسم؛ لكنه حقق مع ذلك نتائج طيبة أمام ولفرهامبتون وليفربول وعدة فرق أخرى». وأضاف: «سام مدرب عبقري لقيادته هذه الفرق على الرغم من أن الجميع كانوا يقولون إن الأمل انتهى».

وأوضح: «يصادف النجاح أي مدرب في مناسبة أو اثنتين أو ثلاث؛ لكن لا يمكن أن نطلق عليه المدرب المحظوظ؛ لأنه فعل ذلك مرات كثيرة».

وفاز سيتي بعشر مباريات متتالية في كل المسابقات منذ تعادله 1-1 مع وست بروميتش الشهر الماضي.

ورد فريق المدرب جوارديولا على هذا التعادل المحبط بفوز صعب على ساوثامبتون وهو انتصار قال المدرب الإسباني: إنه كان نقطة تحول في مسيرة سيتي هذا الموسم. وقال: «كان انتصاراً صعباً؛ حيث كان ساوثامبتون في قمة مستواه في تلك الفترة. نجحنا في الفوز عليهم وبدأنا من وقتها اللعب بشكل أفضل».