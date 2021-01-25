شكرا لقرائتكم خبر عن تكامل الخدمات بين مدينتي «خليفة وشخبوط» الطبيتين يلبي الاحتياجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلبي مدينة الشيخ شخبوط الطبية - التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - كل الاحتياجات الطبية المرموقة، عبر أحدث التقنيات الصحية والطبية ذات المعايير الدولية، وأفضل الكوادر الطبية ذات الكفاءات العالمية العالية، وفي تخصصات عدّة مختلفة.

وفي ظل سعي المدينة التي تعدّ من أكبر المستشفيات في الدولة، وتقدم الرعاية الصحية للحالات المعقدة - للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وحرصها على التميز الطبي والسريري وتعزيز تجربة المرضى، ليس في إمارة أبوظبي فقط، بل في المنطقة أيضاً، دمجت الخدمات الطبية المقدمة، بين مدينتي الشيخ خليفة والشيخ شخبوط الطبيتين؛ حيث سيتمكن المرضى من داخل الدولة والمنطقة، من الحصول على رعاية لأي من الخدمات المتكاملة والاستفادة من مستوى أفضل، بغض النظر عن المنشأة أو الموقع، بجانب الاستفادة من خبرات «مايو كلينك» المسؤولة عن تشغيل وإدارة مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومواردها.