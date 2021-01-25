الولايات المتحدة: وفاة مريض بعد ساعات من تلقيه لقاح ضد كورونا

اسماعيل عبد الحي - قال مكتب شرطة مقاطعة بلاسر الأمريكية أن مواطنا توفي بعد ساعات قليلة من تلقيه لقاح ضد فيروس كورونا.

وجاء في بيان شرطة مقاطعة بلاسر: "تلقى مكتب شرطة مقاطعة بلاسر مؤخرا إخطارا بوفاة شخص أثبتت إصابته بفيروس COVID-19 في نهاية ديسمبر.. وتلقى اللقاح ضد كوفيد -19 قبل ساعات قليلة من وفاته في 21 جانفي 2021".

وأوضح البيان أنه من السابق لأوانه الحديث عن أسباب الوفاة، والتحقيق جار على المستوى المحلي والفيدرالي. ونوه البيان بأن المتوفي لم يتلق اللقاح في المركز الصحي التابع للمقاطعة، كما لم يتم الإشارة إلى نوع اللقاح الذي تم استخدامه.