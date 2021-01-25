خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الهند وأستراليا

بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى الرئيس الهندي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة ثانية، هنأ خادم الحرمين في برقية أخرى، الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.