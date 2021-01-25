الأردن يدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى

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دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

ونقلت وكالة أنباء "بترا" الأردنية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن آخر تلك الانتهاكات هو "تعدّي الشرطة الإسرائيلية على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية وتعطيلها لأعمال الترميم في مسجد قبة الصخرة المشرفة".

وقال المتحدث، في بيان، إن "التصرفات الإسرائيلية بحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية مرفوضة ومدانة"، مؤكدا أن "إدارة الأوقاف هي السلطة الوحيدة المسؤولة عن الحرم القدسي الشريف ورعايته والإشراف عليه".

ودعا الفايز السلطات الإسرائيلية "للتقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والكف عن التصرفات العبثية اللامسؤولة، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة الأوقاف"، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته، البالغة 144 دونماً، هو مسجد خالص للمسلمين.

وأوضح الفايز أن الوزارة وجهت، اليوم عبر القنوات الدبلوماسية، مذكرة احتجاج طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها وباحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وتعترف إسرائيل بإشراف الأردن على المقدسات في القدس الشرقية.