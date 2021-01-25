العراق ينفذ حكم إعدام بحق 3 مدانين بالإرهاب

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، أن العراق نفذ حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بالإرهاب.

يأتي ذلك بعد بضعة أيام من تفجيرين انتحاريين داميين في وسط العاصمة بغداد أسفرا عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

كما تنفذ هذه الأحكام في سجن الناصرية المركزي «جنوب»، الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في العراق، بعدما أعلن مسؤول المصادقة على أكثر من 340 حكماً.

وأطلق العراق عملية عسكرية تستهدف فلول تنظيم داعش الإرهابي بعد التفجير المزدوج في بغداد.

وقضى العراق، بمساعدة التحالف الدولي، على التنظيم المتشدد في 2017. لكن بعض الخلايا النائمة تنفذ، من حين لآخر، عمليات انتحارية ضد المدنيين وقوات الأمن والجيش.