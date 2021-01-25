المحكمة العليا الأميركية تنهي دعاوى مرفوعة ضد ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - أنهت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، دعاوى قضائية تتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور الأميركي باحتفاظه بملكيته بأعماله أثناء توليه الرئاسة.

يأتي تجاهل هذه الدعاوى بعد خمسة أيام من انتهاء فترة رئاسة دونالد ترامب وخروجه من البيت الأبيض.

وتجاهل القضاة أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا، إحداها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة. كما رفض القضاء نظر استئناف ترامب على هذه الأحكام وأمروا المحاكم الأقل درجة برفض القضايا بسبب إنهاء الخلاف بتركه السلطة.

وطالب المدعون، المحكمة العليا برفض استئناف ترامب لأن الخلاف انقضي بخروجه من الرئاسة يوم الأربعاء الماضي.