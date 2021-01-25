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لبنان تدين إطلاق الحوثيين صاروخاً باتجاه السعودية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين، محاولة الاعتداء الصاروخي على العاصمة الرياض.
واستنكرت الوزارة: «أي استهداف للمدنيين الأبرياء»، معتبرةً أنه «انتهاك للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين».
وشجبت الوزارة: «أي اعتداء من أي جهة أتى على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة»، معربةً عن «كامل تضامنها مع المملكة ضد أي محاولات لتهديد استقرارها وأمنها». 
وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت يوم السبت الماضي صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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