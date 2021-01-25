قبيل انطلاق الحملة.. السفارات تدعو مقيميها في المغرب إلى التسجيل للحصول على جرعة لقاح

جدة - عبدالحي حسين - بدأت السلطات المغربية في تحديد مواعيد التطعيم ضد كوفيد-19، تجهيزا لحملة التلقيح الوطنية المجانية، و”التدريجية”، التي من المقرر أن تنطلق، الأسبوع المقبل، وهي الحملة، التي تشمل المواطنين، والمقيمين في المغرب.

الجرعات الأولى مخصصة للعاملين في مجال الصحة، الذين تتجاوز أعمارهم الأربعين سنة، والسلطات العامة، والعسكريين، والمعلمين، البالغين من العمر فوق 45 سنة، وكل من تتجاوز أعمارهم 75 سنة، في المناطق، التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس.

وانطلقت الدعوات للأشخاص المعنيين إلى حجز مواعيد للتطعيم عبر موقع إلكتروني مخصص للحملة، يتضمن، أيضا، قسما خاصا بالإبلاغ عن أي آثار جانبية له، فيما أطلقت سفارات الدول الأجنبية في المغرب، دعوات لمواطنيها، الذين تتوفر فيهم الشروط، والمقيمين في المغرب إلى التسجيل، وحجز مواعيد لتلقي اللقاح بالمراكز المغربية .

ولم يحدد بعد، رسميا، موعد لبدء التطعيم، لكن وزارة الصحة أطلقت حملة توعية حوله، وتأمل السلطات أن يشمل نحو 25 مليون راشد، بعدما تلقت المملكة أول شحنة من لقاح أسترازينيكا، المصنع في الهند، في انتظار وصول شحنات من لقاح مخبر سينوفارم الصيني، الأربعاء المقبل.

وكشفت الرباط، نهاية دحنبر الماضي، أنها طلبت 65 مليون جرعة من اللقاحين، الأقل سعرا، والأسهل حفظا مقارنة ببقية اللقاحات.