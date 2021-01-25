برلمان “البيجيدي” يدعو إلى مبادرة سياسية لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية

جدة - عبدالحي حسين - في خطوة جديدة تسعى لإيجاد حل لملف معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى إطلاق مبادرة سياسية، لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.

وأفاد المجلس الوطني في بيان لدورته العادية، التي انعقدت، نهاية الأسبوع الماضي، أنه يدعو إلى “إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة، وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي، وحقوقي جديد”.

وأضاف المجلس ذاته أن المبادرة المذكورة ترمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح “المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف، والمصالحة، والمبادرات الملكية، التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة”.