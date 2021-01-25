الرئيس الروسي ينفي اتهام نافالني بامتلاكه قصراً

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن قصراً فخماً على البحر الأسود اتهمه المعارض المسجون أليكسي نافالني بامتلاكه لا يخصه هو أو أسرته.



وحقق مقطع فيديو نشره فريق نافالني الأسبوع الماضي ووجه فيه مزاعمه بخصوص القصر أكثر من 86 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ ذلك الحين.

وقال بوتين إن الاحتجاجات التي وقعت مطلع الأسبوع للمطالبة بالإفراج عن نافالني غير قانونية وخطيرة.