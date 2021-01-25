شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: أولوية الوزارة مواجهة الفكر الكهنوتي الحوثي الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بعدد من الصحفيين والإعلامين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية.

وناقش وزير الإعلام اليمني خلال اللقاء العديد من القضايا وعلى رأسها إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية, بالإضافة إلى توحيد الجبهة الوطنية على طريق استعادة الدولة وحشد جميع الجهود والطاقات لمواجهة عدو اليمنيين المتمثل بميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الوزير الإرياني شدد على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الخطاب الإعلامي وبالشكل الذي يزيل التوترات ويهيئ الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن للالتفاف حول الحكومة ومساعدتها على تقديم الخدمات للمواطنين والتغلب على العقبات التي تواجهها، مؤكداً أن أولوية الوزارة في الجانب الثقافي هو مواجهة الفكر الكهنوتي الحوثي الإرهابي.

وأشاد الإرياني بدور المملكة في إنجاح اتفاق الرياض وصولاً إلى تشكيل الحكومة وعودتها إلى عدن وما قدموه ويقدموه من دعم غير محدود للشرعية اليمنية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن هذا الدور الأخوي العروبي محل تقدير واحترام جميع أبناء الشعب اليمني, مشدداً على أهمية دور الإعلام في تعزيز هذه العلاقة المصيرية وتمتينها وإبراز التضحيات التي قدمها الأشقاء والتي عمدت بالدم.