نائب يكشف تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي، واصفاً إياه باهم القوانين.

وقال خلاطي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "قانون الضمان الاجتماعي تمت قراءته قراءة اولى وهو من اهم القوانين التي لها دور كبير في ايجاد باب للتقاعد لجميع العراقيين".

وأشار إلى أن القانون "يفسح المجال للتسجيل فيه ودفع اشتراكات للصندوق تحدد على وفق آلية حسب طبيعة العمل على ان تتم الاحالة للتقاعد كحد أدنى بعد اكمال الـ 45 عاما".