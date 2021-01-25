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تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي الاسبق... هذه ابرز أحداث تاريخ اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - 1915 - ألكسندر غراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية.

1919 - تأسيس عصبة الأمم.

1938 - تنصيب نوري السعيد رئيس وزراء للعراق.

1972 - التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفيتي تضع حدًا لعداء دام ربع قرن.


2000 - الشرطة الإسرائيلية تمنع شاحنتين محملتين بمواد أولية تحتاجهما أعمال الترميم الجارية في المسجد الأقصى من الدخول إلى المسجد.

2010 - تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق علي حسن المجيد.

2019 - انهيار سد للتعدين في برومادينيو بالبرازيل، تاركًا أكثر من 90 قتيل ومئات غيرهم في عداد المفقودين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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