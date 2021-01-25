قاعدتان أمميتان بجنوب السودان لمنع "حروب الصيف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت بعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان، إنها أنشات قاعدتين مؤقتتين لقوات حفظ السلام في منطقتي الاستوائية وأعالي النيل.

وتهدف القاعدتان لوقف أعمال العنف التي تنشأ بين المجتمعات المحلية بسبب تنقلات الرعاة خلال فصل الجفاف فيما يعرف بـ"حروب الصيف".



وأضافت البعثة الأممية، في بيان لها اليوم الإثنين، اطلعت عليه ”الخليج 365”: "هدفنا من تأسيس القاعدتين هو أن تكون القوات الأممية قريبة من مناطق النزاع وعلى أهبة الاستعداد للتدخل حال وقوع أي مواجهات بين المجتمعات المحلية التي يحتاج فيها المواطنون للحماية".

وأوضحت البعثة أن مهمة قوات حفظ السلام الموجودة في القاعدتين المؤقتتين لا تقتصر فقط على توفير الحماية للمدنيين، وإنما تمتد للتنسيق مع المجتمعات المحلية لاستقبال أي تنبيهات مبكرة للتوترات قبل تحولها لمواجهات عنيفة.

وأضافت: "وفقا لتلك المنهجية سيكون في مقدورنا التدخل الاستباقي لمنع وقوع أعمال العنف".

وفي الأشهر القليلة الماضية شهدت مناطق لانيا، لوكوربانغ ولوكا الواقعة في المنطقة الاستوائية جنوبي العاصمة جوبا مواجهات بين رعاة الأبقار وجماعات مسلحة، مما أدى لنزوح وتشريد عدد كبير من المدنيين.

ودائما ما يشهد عدد من مناطق البلاد خلال فصل الصيف مواجهات مسلحة بين المجتمعات المحلية بسبب غارات نهب الأبقار وأعمال العنف الانتقامية بين العشائر جراء محدودية المراعي وانتشار الأسلحة في أيدي المدنيين، وفشل حملات نزع السلاح التي ظلت تقوم بها الحكومة بين الفينة و الأخرى.

وقبل أسبوعين أصدر سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، توجيهات صارمة للقطاع الامني بالبلاد بالتدخل من أجل الوقف الفوري للهجمات التي يشنها مسلحون على الطرقات الرئيسية بالبلاد، ووضع حلول ناجعة للقتال العشائري و العنف المجتمعي المنتشر في أجزاء واسعة من البلاد.

ووفق تقارير لمنظمات حقوقية، فإن أعمال العنف المسلح التي وقعت بين المجتمعات المحلية لأسباب عشائرية وقبلية، أودت في 2020، بحياة نحو ألفين و400 مدني في دولة جنوب السودان، وفق حصيلة غير رسمية.