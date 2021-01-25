قطر تدين محاولة شن هجوم على الرياض وتعتبرها عملا خطيرا ضد المدنيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة التي استهدفت العاصمة السعودية الرياض، واعتبرتها "عملا خطيرا ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر "هدفا جويا معاديا" أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه الرياض، السبت الماضي.

ونفت جماعة الحوثيين تنفيذها في ذلك الوقت أي عمليات ضد السعودية، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة تدمير "هدف جوي معاد" أطلقه الحوثيون صوب العاصمة الرياض.