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أبوظبي تحدّث إجراءات دخول سائقي الشاحنات ومركبات البضائع إلى الإمارة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي تحديثها إجراءات دخول سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع إلى الإمارة، والذي سيبدأ العمل بها من الأول من فبراير 2021.

 

وقالت اللجنة إنه وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19، يتعين على سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لا تتجاوز صلاحيتها 7 أيام لدخول الإمارة، وسيجرى توفير الفحص مجاناً لجميع المطعمين من سائقي الشاحنات ونقل البضائع كل 7 أيام.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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