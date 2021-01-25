شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 روس طعناً بهجوم مسلح في إسطنبول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصيب رجل وامرأتان من الجنسية الروسية، بحادثة اعتداء بسكين في إسطنبول، فيما اعتقلت الشرطة المشتبه به منفذ الهجوم، وفق ما كشفه مصدر في الشرطة.

وبحسب -وكالة «سبوتنيك»- قال المصدر إن المشتبه به يعاني من مرض عقلي، وذلك وفقا للبيانات الأولية، كاشفا أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى ومازالوا يتلقون العلاج.

وأضاف المصدر أن كاميرات المراقبة سجلت الهجوم، مؤكدا أن الضحايا الروس يقيمون في إسطنبول بصفة نظامية.

وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بأن ثلاثة أشخاص من الجنسية الروسية أصيبوا بجروح خلال حادث طعن في بلدية بشيكتاش في وقت متأخر من أمس (الأحد).